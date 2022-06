Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Die einjährige Leona ist eine aufgeweckte, aber unsichere Mischlings-Hündin. Bei Bezugspersonen ist sie sehr verschmust und kuschelt gern, außerdem ist sie stubenrein und geht brav an der Leine. An entspannten Hundebegegnungen sollten ihre neuen Halter noch mit Leona arbeiten. Die hübsche Hündin sucht ein liebevolles neues Zuhause! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at