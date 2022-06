Selbst Bio-Landwirte kritisieren Regierung scharf

Patrizia und Sebastian Herzog haben sich ganz der biologischen Landwirtschaft verschrieben. „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner besuchte die sympathische Jungfamilie am „Kleintödlinggut“ in Leogang - einem mehr als 700 Jahre alten Milchviehbetrieb. Selbstverständlich kam dabei das Tierschutzgesetz zur Sprache, das von der Regierung gerade mehr schlecht als recht überarbeitet wird. Und die Herzogs stellen klar: „Was die Politik hier tut, ist ein Wahnsinn.“ Ein Beweis mehr, dass ÖVP und Grüne hier nicht nur am Willen der Konsumenten, sondern sogar an jenem vieler Bauern vorbeiarbeiten.