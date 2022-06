Sekundenschlaf führt zu spektakulärem Blechsalat

Am Dienstagmittag kam es in der Schweizer Kantonshauptstadt St. Gallen auf der Appenzeller Straße zu einem spektakulären Verkehrsunfall, in den gleich fünf Fahrzeuge involviert waren. Ausgelöst hatte das Chaos ein 75-jähriger Autolenker, der eigenen Angaben nach am Steuer eingeschlafen war.