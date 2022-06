Aggressiver Drogenlenker kracht in Hausmauer

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit ist ein 32-jähriger Mann am Samstagabend in eine Hausmauer in Wien-Penzing gekracht. Dabei soll der Lenker nur knapp einen 13-jährigen Burschen verfehlt haben, der zu Fuß unterwegs war und gerade noch rechtzeitig zur Seite springen konnte. Zeugen alarmierten sofort die Polizei.