Die „Krone“ bittet zur beschaulichen Sommerfrische

Auch am Sonntag hat man im Kursalon Hübner und Stadtpark die Chance auf Schmankerln so weit das Auge reicht - oder eben der Magen. Zum Gustieren laden auch herrliche Weinspezialitäten ein. Caroline Hutter (27) und Stefan Altenberger (37) aus Wien ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen und stießen gleich auf den anstehenden Urlaub in Oberösterreich an. Unbedingt auch den Gerstensaft der Bierregion Innviertel probieren und bei den international prämierten und bekannten Schnäpsen, Whisky und Likören Halt machen.