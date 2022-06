Flughafen-Kaffee statt Grachtenidylle

Und tatsächlich hat es dann auch uns erwischt: Auf dem Flughafen in Schwechat wurden aus der frühmorgendlichen Tasse Kaffee schnell drei, als die Verspätung der Austrian-Maschine immer höher angesetzt wurde. Als wir endlich im Flieger saßen, dämpfte der Pilot sofort die Euphorie: „Es wird noch länger dauern, bis wir starten können.“ Auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol würden die Sicherheitskontrollen wegen Personalmangel nicht mehr nachkommen. Was das mit Wien zu tun hat? In den Niederlanden mussten die Flugzeuge auf die zu spät abgefertigten Passagiere warten und konnten so keinen „Parkplatz“ für uns freimachen.