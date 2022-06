Sieben Tote bei Hubschrauberabsturz in Italien

Ein seit Donnerstag mit sieben Personen an Bord vermisster Hubschrauber ist am Samstag in Italien lokalisiert worden. Das Wrack des Fluggeräts wurde auf einer Höhe von 1.922 Metern am Apennin zwischen den Regionen Emilia Romagna und Toskana gefunden. Alle sieben Leichen wurden geborgen, teilten die Rettungseinheiten mit.