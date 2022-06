„Nach vorn schauen statt sudern“

Hinter dem Titel des neuen Albums steckt eine romantische Geschichte: „Bei einem Liebesgeständnis am Grundlsee ist einem jungen Burschen der Ring in den See gefallen - und so lange er am Grund liegt, bleibt auch die Liebe erhalten“, erzählt Jaklitsch, der den Titelsong geschrieben hat. Ob die Geschichte autobiografisch ist, will er nicht verraten, nur so viel: „Genauso könnte es gewesen sein.“