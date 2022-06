Göfner Kicker auf den Spuren der „goldenen Kathi“

Den Aufstieg in die Eliteliga hat das Team von Coach Rainer Spiegel bereits in der Tasche, am letzten Spieltag der Vorarlbergliga können sie sich nun vor eigenem Publikum auch noch den Meistertitel holen. Mit einem Heimsieg gegen Bezau wäre alles klar, dann wäre auch das Resultat der einen Punkt hinter ihnen liegenden Altach Juniors in Nenzing ohne Belang (beide 17). „Und darum spielen wir natürlich auf Sieg, wir können ja nicht anders“, stellt Spiegel klar.