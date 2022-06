Die Badeseen zeigen uns noch die „kalte Schulter“

Trotz steigender Temperaturen werden wohl nur echte „Wasserratten“ einen Sprung in einen der heimischen Seen wagen. Denn durch die durchwachsene Woche bleiben natürlich auch die Wassertemperaturen in den Gewässern niedrig. Am kältesten ist der Traunsee mit 16 Grad, gefolgt vom Attersee mit 17 und dem Offensee mit 18…Grad. Die beiden Linzer Seen – Pleschinger und Pichlinger See – sind mit jeweils 22 Grad an der Spitze.