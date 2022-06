Gegen „Spanner“ gibt´s beim FKK kaum Handhabe

In OÖ gibt es neben dem FKK-Bereich am Feldkirchner Badesee weitere fünf frei zugängliche Areale, die für Naturisten ausgewiesen sind oder wo das Nacktbaden toleriert wird: am Pleschinger- und am Weikerlsee in Linz, an der Kruglwehr in Steyr, am Hallstätter See und im Weißenbachtal zwischen Attersee und Bad Ischl, dazu gibt’s Angebote in Thermen und auch drei Naturisten-Vereine. Wie die FKK-Sportliga, die in Alkoven bei einem Teich ein eingezäuntes Areal hat. „Mit Spannern haben wir schon lange kein Problem mehr. Früher wurden aber sogar Löcher in den Zaun gebohrt“, sagt Obmann Manfred Einramhof, der sich seit Corona über viel Zulauf freut, der Verein hat schon fast 1000 Mitglieder.