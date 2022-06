communale bringt Kultur-Identität für Eferding

Am Anfang sei man schon enttäuscht gewesen, geben die Vertreter von Stadt und Bezirk Eferding zu. Eine Landesausstellung war ihnen zum 800-Jahr-Jubiläum versprochen worden, doch „nach den Wahlen hat es eben Änderungen gegeben“, so der Eferdinger Bürgermeister Christian Penn. Aber man habe die Herausforderung, in der Kürze der Zeit stattdessen die communale aufzustellen, gemeinsam bewältigt: „Wenn die Geburt schwer ist, wird das Kind schön“, ist er sich sicher. Gemeinsam mit regionalen Vertretern zauberte die Kulturdirektion mit der Kultur GmbH nun das Programm aus dem Hut: Angelpunkt wird eine große Ausstellung auf Schloss Starhemberg sein (2. Juli bis 26. Oktober), in der historische Schätze aus den Sammlungen des Landes in den Dialog mit zeitgenössischen Werken treten sollen. Damit soll die Identität der Region über die Jahrhunderte nachgezeichnet werden. Auch Interviews von Menschen aus Eferding sollen in Szene gesetzt werden: „Die Klammer ist der Begriff ,Identität’, der aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird“, so LH Thomas Stelzer bei der Präsentation des Vorhabens - zwei Millionen Euro steckt das Land insgesamt in das Projekt.