Pkw überschlug sich mehrmals & stürzte ab

Gegen 18.30 Uhr war die junge Frau aus Völkermarkt auf der Diexer Landesstraße (L113) talwärts in Richtung Völkermarkt unterwegs, als sie plötzlich einem Reh ausweichen musste. Ihr Pkw überschlug sich mehrmals und stürzte ca. 50 Meter in die Tiefe. Als das Fahrzeug am Dach liegend im Bachbett zum Stillstand gekommen war, konnte sich die 20-Jährige aus dem Wrack befreien.