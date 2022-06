Illegale Camperin von Kufstein zwangsgeräumt

Nach langem Zusehen wurde geräumt

Ihre Augen begannen aber zu strahlen, als sie auf ihren neuesten Erwerb, den sie in einem Käfig neben ihrem Zelt positioniert hatte, zeigte und lächelnd zu erzählen begann: „Diese beiden Kaninchen habe ich mir vor einigen Tagen gekauft, sie heißen Laura und Lena.“ Nach Wochen des humanen Zusehens und „Augenzudrückens“ seitens der städtischen Verwaltung und der sozialen Institutionen Kufsteins, welche x-fache Versuche starteten, mit ihr ins Gespräch zu kommen, damit sie sich davon überzeugen lasse, medizinisch-therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen -, und weil eben die Interventionen in keinem, nicht einmal im kleinsten Argument auf fruchtbaren Boden fielen, griff am Mittwoch in den frühen Morgenstunden schließlich doch der Arm des Gesetzes durch: Der innerstädtische illegale Zeltlagerplatz wurde, wie im Bescheid angekündigt, amtlich vom städtischen Bauhof entfernt. Laut Kufsteins Stadtamtsdirektorin Fiona Primus geschah dies natürlich unter größtmöglicher Schonung der Betroffenen.