Karner: Asylprüfungen in Drittstaaten auslagern

Die Drittstaaten sollten im Gegenzug wirtschaftlich unterstützt werden, forderte der Innenminister. „Wer nicht schutzberechtigt ist, muss wieder in sein Herkunftsland zurückehren. Wer einen Anspruch auf Asyl hat, bekommt Schutz in der EU“, so Karner gegenüber der deutschen Zeitung „Die Welt“.