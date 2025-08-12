Woltemade zum FC Bayern? Stuttgart setzt Ultimatum

„Es ist jetzt eine Strecke von sechseinhalb Wochen. Irgendwann ist auch mal gut“, sagte der 50-Jährige bei einer Veranstaltung der „Stuttgarter Nachrichten“. Ein erstes Angebot von rund 50 Millionen Euro Sockelablöse vonseiten des FC Bayern wurde schnell abgelehnt – persönliche Verhandlungen darüber soll es nicht einmal gegeben haben. Auch zuletzt habe es laut Wehrle keine nennenswerte Annäherung gegeben.