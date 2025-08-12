Woltemade zum FC Bayern? Stuttgart setzt Ultimatum

Der Transferpoker um Nick Woltemade zieht sich – nun macht VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle klar, dass er beim Thema Geduld eine Grenze sieht und setzt dem FC Bayern ein Ultimatum.
„Es ist jetzt eine Strecke von sechseinhalb Wochen. Irgendwann ist auch mal gut“, sagte der 50-Jährige bei einer Veranstaltung der „Stuttgarter Nachrichten“. Ein erstes Angebot von rund 50 Millionen Euro Sockelablöse vonseiten des FC Bayern wurde schnell abgelehnt – persönliche Verhandlungen darüber soll es nicht einmal gegeben haben. Auch zuletzt habe es laut Wehrle keine nennenswerte Annäherung gegeben.
Deadline bis zum Supercup
„Wenn man den Spieler unbedingt verpflichten will, müsste man auch in der Lage sein, in dieser Zeit eine Lösung zu erzielen. Wir spielen am Samstag den Supercup. Bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein“, stellte Wehrle klar. Heißt: Spätestens am 16. August soll eine Entscheidung fallen.
Ob Woltemade danach als unverkäuflich gilt, ist offen – fest steht jedoch, dass der VfB Stuttgart schnell Klarheit will. Ob der 23-Jährige am Samstag gegen den FC Bayern in der Startelf stehen wird, hat VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bislang offen gelassen.
Eines ist sicher: Das Transfer-Theater um Woltemade wird spätestens in wenigen Tagen seine entscheidende Phase erreichen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.