So geht es an Grazer Schule nach Amoklauf weiter

Klärung vor Schulbeginn

Montagabend ging es einer Steuerungsgruppe nun darum, die Vorgangsweise zu Schulbeginn zu klären. Und das sind die Details – die für „Krone“-Leser keine große Überraschung mehr sind. So haben wir bereits enthüllt, dass Andreas Stern, ein renommierter Künstler aus Feldbach, die künstlerische Leitung des Umbaus des Gymnasiums übernehmen wird. Gemeinsam mit Schülern wird er mit viel Fingerspitzengefühl versuchen, Innen- und Außenräume würdig zu gestalten.