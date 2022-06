Schallenberg pocht in Slowenien auf Grenzkontrolle

Schallenberg: „Keine Überholspur“ in die EU

Die beiden Minister haben auch internationale Themen angesprochen, darunter den Krieg in der Ukraine sowie die EU-Erweiterung auf dem Westbalkan. In diesen Fragen zögen die beiden Ländern an einem Strang. „Wir verlieren den Boden im Westbalkan“, mahnte Schallenberg und betonte, dass die EU eine geopolitische Verantwortung gegenüber der Nachbarschaft habe, wohin auch diese Region gehöre. „Wenn wir bei dem EU-Gipfel über die Ukraine reden, dann müssen wir auch über den Westbalkan sprechen“, so der Minister. Er fügte hinzu, dass man auch klar sein müsse, dass es „keine Überholspur“ in die EU geben könne. „Die geopolitische Region, für die wir am meisten verantwortlich sind, weil sie von den EU-Ländern umrundet ist, ist der Westbalkan“, betonte Schallenberg. Von Fajon bekam er die Unterstützung für den österreichische Vorstoß, der eine stufenweise Integration auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft in der EU vorsieht.