An steirischer Grenze wird weiter kontrolliert

Heuer erst rund 30 Aufgriffe

Doch gerade an der steirischen Grenze zu Slowenien gibt es längst keine Massenaufgriffe mehr, wie auch ein Lokalaugenschein der „Krone“ belegt. „Die Aufgriffe an der steirischen Grenze zu Slowenien waren in letzter Zeit stark rückläufig“, bestätigt Fritz Grundnig, Sprecher der Polizei. Rund 30 Aufgriffe seit Jahresbeginn könne man bestätigen. „Die zuständigen Kollegen wurden deshalb zur Asylbearbeitung von im Burgenland aufgegriffenen Personen herangezogen, um dort zu entlasten“, so Grundnig.