Tirol: Burschen rasten in Papas Auto Polizei davon

17-Jähriger in Wohnung festgenommen

Mithilfe des Kennzeichens ermittelten die Polizisten stattdessen den Besitzer des Fahrzeuges. Dieser dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als sich zeigte, dass sein 16-jähriger Sohn den Schlüssel des Pkw an sich genommen hatte. Es stellte sich heraus, dass der Bursche am Beifahrersitz saß, in weiterer Folge konnten die Beamten auch konkrete Hinweise auf den Lenker ermitteln. Den 17-jährigen Verdächtigen nahmen sie am Samstagvormittag an seiner Wohnadresse fest. Anschließend musste sich der Jugendliche einer Untersuchung durch den Sprengelarzt stellen. Diese ergab, dass der Teenager unter Drogeneinfluss stand.