Für Hochzeitssänger wird Auto zum Gesangsstudio

Hochzeitssänger sorgt oft für Gänsehaut-Momente

Auch der Pkw von Markus Gander (31) verwandelt sich tagtäglich in ein „Probelokal“. Dabei müsste der Kundler seine Gesangskünste wahrlich nicht „verstecken“ - ganz im Gegenteil. Auch dank seiner Stimme feierten schon viele Tiroler ihre Traumhochzeit, wurden Verstorbene rührend verabschiedet oder erlebten Taufen magische und unvergessliche Momente. Die Lieder gehen tief unter die Haut. „Bereits mit vier Jahren entdeckte ich die Liebe zur Musik“, erinnert sich der Unterländer, der noch während seiner Schulzeit in der HAK Wörgl für Feierlichkeiten in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz gebucht wurde. „Und ich mache dies nach wie vor mit großer Leidenschaft“, verrät der Hochzeitssänger, der es 2017 sogar unter die Top 30 bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ - damals noch mit Dieter Bohlen - schaffte und beim Auslandsrecall in Dubai mit dabei sein durfte.