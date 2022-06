Unfallopfer starb zehn Tage nach Crash im Spital

Bei der Ortsdurchfahrt Losensteinleiten in Wolfern kam eine 64-Jährige aus Hofkirchen im Traunkreis am 20. Mai mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, stürzte in einen Graben und prallte gegen einen Baum. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus in Steyr eingeliefert, wo sie am 30. Mai an den Unfallfolgen verstarb.