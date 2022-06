Weißes Haus erwartet im Winter neue Corona-Welle

Den Staaten drohe ein Mangel an Impfstoffen und Medikamenten, so Corona-Koordinator Jha: „Sie wollen wissen, was mich nachts nicht schlafen lässt? Uns werden die Impfstoffe ausgehen. Wir werden nicht in der Lage sein, genug neue Impfungen bereitzustellen. Uns werden die Medikamente ausgehen, uns werden die Tests ausgehen - wahrscheinlich im späten Herbst oder Winter, falls wir einen Anstieg der Infektionen erleben.“