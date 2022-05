Weltärzte-Chef warnt vor neuen Corona-Subvarianten

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat vor einer Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5 des Coronavirus in Deutschland gewarnt. „Corona ist noch nicht vorbei - das belegt der heftige Ausbruch von Omikron in Portugal“, sagte Montgomery der „Rheinischen Post“. BA.5 werde sich auch in Deutschland ausbreiten.