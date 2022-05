Wegen Subvariante: Nächste Corona-Welle im Juli?

Während bei uns mit dem morgigen Mittwoch die Maske mehr oder weniger in den Urlaub geschickt wird, steigt in Portugal die Corona-Inzidenz für diese Jahreszeit ungewöhnlich deutlich an. Auch in Österreich wird die neue Omikron-Untervariante BA.4/BA.5 bald dominieren. Und: Noch im Sommer, möglicherweise sogar schon im Juli, könnte sich eine neue Infektionswelle aufbauen.