Fast 5000 Oberösterreicher holten sich 4. Stich

In der vergangenen Woche sind wieder 10.000 Grüne Pässe abgelaufen, inzwischen bei 119.655 Oberösterreichern. Bei den Neuinfektionen gibt´s am Tag nach dem weitgehenden Ende der Maskenpflicht einen leichten Anstieg, diese können aber natürlich noch nichts mit dem Masken-Fall zu tun haben, dafür ist die Zeit zu kurz. Am Dienstag waren es 355, nachdem diese Zahl in der Vorwoche schon auf 177 gesunken war.