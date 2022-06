Zu viel Spott vom Landesrat in der Fragestunde

So viel Unwissen bei Fragenden?

Achleitner konterte so: „Wenn Fragen auf der Basis von Unwissen gestellt werden, und das vielfach, muss ich es halt oft erklären.“ Dafür gab’s Applaus in der ÖVP - und eine weitere Rüge vom Grünen Mayr für den „spöttischen Auftritt“ des Landesrats.