Für 6,6 Milliarden Euro werden Spitäler saniert!

Auch in Zukunft soll den Wienern eine Spitzenmedizin zur Verfügung stehen. Um das gewährleisten zu können, müssen die Kliniken aber erst einmal auf Vordermann gebracht werden. Die Kliniken Hietzing und Ottakring haben beinahe 100 Jahre am Buckel. Im Zuge einer „radikalen Umgestaltung" werden alle sieben Spitäler (mit Ausnahme der Klinik Floridsdorf) bis 2040 saniert. Bis zur Fertigstellung rechnet die Stadt mit 6,6 bis 7,9 Milliarden Euro. Wie viel am Ende tatsächlich unter dem Strich steht, wird von der Inflation abhängen. Kritik kommt von der ÖVP, das Sanierungskonzept komme viel zu spät und sei mit extremen Mehrkosten verbunden.