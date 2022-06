Was passiert, während wir schlummern?

Das Gehirn sortiert alle Informationen

Später gibt auch dein Hirn „Gas“: Es ordnet alles, was es tagsüber an Informationen aufgenommen hat, sortiert Unwesentliches aus und speichert Wichtiges im Langzeitgedächtnis ab. Währenddessen träumst du (hoffentlich schön) - an manche Inhalte kannst du dich in der Früh sicher noch erinnern. Erzähl sie am besten gleich, ansonsten verblassen sie rasch. Die einzelnen Phasen dauern übrigens jeweils rund ein bis zwei Stunden und wechseln sich ab.