Trump, Clinton & Co.: Glauben Sie an Konsequenzen?

Forum
21.12.2025 15:59
Dass über 550 Seiten komplett geschwärzt wurden, verärgerte viele US-Bürgerinnen und Bürger.
Dass über 550 Seiten komplett geschwärzt wurden, verärgerte viele US-Bürgerinnen und Bürger.

Hunderte geschwärzte Seiten und ein plötzlich verschwundenes Foto von Donald Trump: Die Veröffentlichung der Epstein-Akten gleicht einem Polit-Krimi. Während im Internet über die „Transparenz“ der US-Regierung gespottet wird, bleiben brisante Details im Dunkeln. Rechnen Sie aktuell damit, dass die Epstein-Akten Konsequenzen mit sich ziehen werden?



Rund 4.000 Seiten wurden bereits freigegeben, doch einige Aspekte der Dokumente sorgen für massives Aufsehen: Während Ex-Präsident Bill Clinton auf zahlreichen Aufnahmen zu sehen ist, fehlen plötzlich Dateien, die den Amtsinhaber Donald Trump zeigen sollen. Das ist besonders brisant, da Trump laut früheren Aussagen Epsteins einstmals einer seiner „engsten Freunde“ war. Kritiker bemängeln zudem, dass mindestens 550 Seiten komplett geschwärzt wurden.

Die Liste der Namen ist lang, doch trotz tausender Dokumente und verstörender Berichte über Treffen mit Minderjährigen bleibt die juristische Aufarbeitung bisher zäh. 

Trotz einstiger Nähe: Viele zeigen sich verwundert über den Mangel an gemeinsamen Bildern von ...
Trotz einstiger Nähe: Viele zeigen sich verwundert über den Mangel an gemeinsamen Bildern von Donald Trump und Jeffrey Epstein in den veröffentlichten Akten.

Finden Sie, der angeführte Opferschutz ist eine ausreichende Begründung für die Schwärzung der Dokumente? Halten Sie es für realistisch, dass prominente Persönlichkeiten durch diese Akten jemals juristisch belangt werden? Was müsste passieren, damit Sie die Aufarbeitung dieses Skandals als „erfolgreich“ bezeichnen würden? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Porträt von Tamara Krammer
Tamara Krammer
Folgen Sie uns auf