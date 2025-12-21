„Bambi“ vor Tod in eiskaltem Kanal gerettet

Beinahe von allen Kräften verlassen wurde ein junges Rehkitz von den Florianis aus St. Valentin aus dem eiskaltem Wasser gerettet.
Völlig erschrocken und im Wasser zappelnd fanden die Feuerwehrleute das einsame Reh im Ennskraftwerkskanal. Durch konkrete Zeugenangaben konntes sie das Tier sehr schnell finden. Die Wassertemperatur der Enns liegt im Winter in der Regel zwischen drei und vier Grad.
Ufer war sehr glatt und rutschig
Das Tier war bereits geschwächt und wurde mittels Seil aus dem Gewässer geholt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Das Tier war wohl aufgrund der glatten Uferböschung des Ennkraftwerkskanals direkt ins Wasser gestürzt, und konnte sich so auch nicht mehr selbst aufs Festland retten. Wieder in Sicherheit erholte sich das unverletzte Tier sehr rasch, womit es dann wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.
