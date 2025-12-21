„Bambi“ vor Tod in eiskaltem Kanal gerettet

Ufer war sehr glatt und rutschig

Das Tier war bereits geschwächt und wurde mittels Seil aus dem Gewässer geholt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Das Tier war wohl aufgrund der glatten Uferböschung des Ennkraftwerkskanals direkt ins Wasser gestürzt, und konnte sich so auch nicht mehr selbst aufs Festland retten. Wieder in Sicherheit erholte sich das unverletzte Tier sehr rasch, womit es dann wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.