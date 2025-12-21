William und George treten in Dianas Fußstapfen

Es ist eine Herzensangelegenheit: Prinz William und sein ältester Sohn George (12) haben kurz vor dem Heiligen Abend eine Londoner Obdachlosenhilfe besucht. Für William ist die Einrichtung ein besonderer Ort, vor mehr als 30 Jahren war er schon mit seiner Mutter Diana hier.
Der Kampf gegen Obdachlosigkeit ist dem britischen Prinzen William (43) schon seit Jahren ein Anliegen – nun gibt er dies an seinen Sohn weiter. Der Thronfolger hat seinen ältesten Sohn zu einem Besuch der Londoner Unterkunft „The Passage“ mitgenommen. William besuchte die Unterkunft in den vergangenen Jahren bereits mehrmals.
In einem vom Kensington-Palast veröffentlichten Video (siehe unten) ist etwa zu sehen, wie William und George bei der Zubereitung eines weihnachtlichen Essens helfen, einen Christbaum aufhübschen und Taschen für Bedürftige füllen.
Vor mehr als 30 Jahren
Im Jahr 1993 begleitete William seine Mutter Diana zu einem Besuch der Obdachlosenhilfe. Ein Foto des damaligen Besuchs teilten Prinz William und Prinzessin Kate in den sozialen Medien. In einem Instagram-Beitrag (siehe unten) ist zudem zu sehen, wie die Unterschrift von Prinz George nun direkt unter dem damaligen Eintrag von William und Diana steht.
Im Jahr 2024 erzählte der britische Thronfolger dem Fernsehsender ITV, er sei bei dem Besuch mit seiner Mutter Diana etwa zehn oder elf Jahre alt gewesen. „Ich war ängstlich, was ich erwarten sollte“, sagte er. Seine Mutter habe ihre übliche Rolle übernommen und dafür gesorgt, dass alle sich entspannten und lachten. Er habe gute Gespräche geführt, Schach gespielt und sich unterhalten. „Da ist mir klargeworden, dass da draußen andere Menschen sind, die nicht dasselbe Leben haben wie man selbst.“
Als Kind gehe man davon aus, dass das Leben auch von anderen Menschen so sei, wie man es selbst kenne. „Dann trifft man Menschen, wie ich damals, die einem eine andere Perspektive ermöglichen und erzählen: ,Ich habe letzte Nacht auf der Straße übernachtet.‘“ William ist der älteste Sohn von König Charles III. (77) und dessen erster Frau Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.
