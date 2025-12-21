Motor und Getriebe wurden in Feld geschleudert

Es war ein ungleicher Kampf: In Neuhofen im Innkreis (Oberösterreich) stießen am Sonntagnachmittag zwei sehr unterschiedliche Autos frontal zusammen: Ein 2,8 Tonnen schwerer Ford Raptor Pickup mit einem Skoda Fabia, der nicht einmal halb so schwer ist. Motor und Getriebe des kleinen Skodas wurden bis zu 100 Meter weit in ein Feld geschleudert, die beiden Insassen schwer verletzt.
Am Sonntag gegen 13.26 Uhr wurden die Feuerwehren Neuhofen im Innkreis, Kohlhof und Lohnsburg zu dem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf die Landesstraße L508 in die Ortschaft Hörzing alarmiert. Beim Eintreffen zeigte sich ein Frontalzusammenstoß zweier Autos.
Die Wucht des Aufpralls war enorm, da bei einem der Fahrzeuge Motor und Getriebe weit in eine angrenzende Wiese geschleudert wurden. Der voll besetzte Pickup kam nach dem Zusammenstoß in einem Feld zum Stillstand, dessen Insassen Verletzungen unbestimmten Grades erlitten, so die FF Neuhofen im Innkreis.
Beide Insassen waren schwer verletzt
Der zweite Wagen blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Insassen waren schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Nach Rücksprache mit dem Roten Kreuz war beim Beifahrer eine Crashrettung notwendig. Die Beifahrertüre wurde mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet, und der Patient konnte mittels Spineboard aus dem Fahrzeug gerettet und an das Rote Kreuz übergeben werden.
Lenker wurde vom Notarzt stabilisiert
Der Fahrer wurde vor der Befreiung durch den Notarzt stabilisiert und anschließend in Zusammenarbeit der Feuerwehren Neuhofen und Lohnsburg schonend aus dem Fahrzeug befreit. Aufgrund der Anzahl verletzter Personen war ein Großaufgebot des Roten Kreuzes im Einsatz, zudem unterstützte eine Notarzthubschrauberbesatzung die medizinische Versorgung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.