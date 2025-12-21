Vorteilswelt
Frontalzusammenstoß

Motor und Getriebe wurden in Feld geschleudert

Oberösterreich
21.12.2025 16:15
Der Ford Raptor landete in der angrenzenden Wiese
Der Ford Raptor landete in der angrenzenden Wiese(Bild: FF Neuhofen am Inn)

Es war ein ungleicher Kampf: In Neuhofen im Innkreis (Oberösterreich) stießen am Sonntagnachmittag zwei sehr unterschiedliche Autos frontal zusammen: Ein 2,8 Tonnen schwerer Ford Raptor Pickup mit einem Skoda Fabia, der nicht einmal halb so schwer ist. Motor und Getriebe des kleinen Skodas wurden bis zu 100 Meter weit in ein Feld geschleudert, die beiden Insassen schwer verletzt.

0 Kommentare

Am Sonntag gegen 13.26 Uhr wurden die Feuerwehren Neuhofen im Innkreis, Kohlhof und Lohnsburg zu dem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf die Landesstraße L508 in die Ortschaft Hörzing alarmiert. Beim Eintreffen zeigte sich ein Frontalzusammenstoß zweier Autos.

Die Wucht des Aufpralls war enorm, da bei einem der Fahrzeuge Motor und Getriebe weit in eine angrenzende Wiese geschleudert wurden. Der voll besetzte Pickup kam nach dem Zusammenstoß in einem Feld zum Stillstand, dessen Insassen Verletzungen unbestimmten Grades erlitten, so die FF Neuhofen im Innkreis.

Motorblock und Getriebe des kleinen Skoda Fabias wurden bis zu hundert Meter weit ...
Motorblock und Getriebe des kleinen Skoda Fabias wurden bis zu hundert Meter weit weggeschleudert.(Bild: FF Neuhofen am Inn)

Beide Insassen waren schwer verletzt
Der zweite Wagen blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Insassen waren schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Nach Rücksprache mit dem Roten Kreuz war beim Beifahrer eine Crashrettung notwendig. Die Beifahrertüre wurde mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet, und der Patient konnte mittels Spineboard aus dem Fahrzeug gerettet und an das Rote Kreuz übergeben werden.

Ein Großaufgebot des Roten Kreuzes war im Einsatz
Ein Großaufgebot des Roten Kreuzes war im Einsatz(Bild: FF Neuhofen am Inn)

Lenker wurde vom Notarzt stabilisiert
Der Fahrer wurde vor der Befreiung durch den Notarzt stabilisiert und anschließend in Zusammenarbeit der Feuerwehren Neuhofen und Lohnsburg schonend aus dem Fahrzeug befreit. Aufgrund der Anzahl verletzter Personen war ein Großaufgebot des Roten Kreuzes im Einsatz, zudem unterstützte eine Notarzthubschrauberbesatzung die medizinische Versorgung.

Oberösterreich

