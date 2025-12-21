Motor und Getriebe wurden in Feld geschleudert

Beide Insassen waren schwer verletzt

Der zweite Wagen blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Insassen waren schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Nach Rücksprache mit dem Roten Kreuz war beim Beifahrer eine Crashrettung notwendig. Die Beifahrertüre wurde mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet, und der Patient konnte mittels Spineboard aus dem Fahrzeug gerettet und an das Rote Kreuz übergeben werden.