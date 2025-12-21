Mann stürzt von Sessellift 70 Meter in Tiefe: tot

Über die möglichen Ursachen des Unglücks verlautete am Sonntag nichts. Die Staatsanwaltschaft würde umfassend ermitteln, hieß es. Bürgermeister Zugic sagte: „Wir bestehen auf einer umfassenden und transparenten Untersuchung, um die Verantwortlichen festzustellen.“ Die Gemeinde Zabljak lebe vom Fremdenverkehr, und die Sicherheit der Gäste sei dafür unabdingbar.