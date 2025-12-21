Ehefrau eingeklemmt
Mann stürzt von Sessellift 70 Meter in Tiefe: tot
Ein deutscher Urlauber (34) ist von einem Sessellift im Norden Montenegros 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Seine Ehefrau (30) wurde eingeklemmt. Mindestens drei Menschen mussten stundenlang auf dem angehaltenen Lift ausharren.
Aus bisher ungeklärten Gründen dürften zwei Doppelsessel des Lifts ineinander gerutscht sein, wie aus Medienberichten hervorgeht. Der 34-jährige Deutsche sei infolgedessen aus 70 Metern Höhe heruntergefallen, berichtete die Webseite der Tageszeitung „Pobjeda“ unter Berufung auf eigene Quellen.
Seine 30-jährige Frau sei in der Anlage eingeklemmt geblieben und von Rettungskräften mit Verletzungen geborgen worden. Das Ehepaar hatte den Sessellift im Skizentrum Savin Kuk nahe Zabljak im montenegrinischen Durmitor-Gebirge benutzt, als es zu dem Unglück kam.
Liftanlage gesperrt
Die ermittelnde Staatsanwältin verfügte unmittelbar nach dem Unfall ein Anhalten der Sessellift-Anlage. Mindestens drei weitere Urlauber saßen mehrere Stunden lang auf ihren Sesseln fest. Rettungskräfte brachten sie schließlich in Sicherheit.
Über die möglichen Ursachen des Unglücks verlautete am Sonntag nichts. Die Staatsanwaltschaft würde umfassend ermitteln, hieß es. Bürgermeister Zugic sagte: „Wir bestehen auf einer umfassenden und transparenten Untersuchung, um die Verantwortlichen festzustellen.“ Die Gemeinde Zabljak lebe vom Fremdenverkehr, und die Sicherheit der Gäste sei dafür unabdingbar.
