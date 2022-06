„Ihr Sohn hat mit seiner Frau Unfall verursacht“

Abholer trug FFP2-Maske

Die Frau wurde so lange in das Gespräch verwickelt, bis sie schlussendlich das Bargeld in ein Kuvert gab und sich kurze Zeit darauf mit einem zweiten unbekannten Täter traf. Dieser trug eine FFP2-Maske und eine Umhängetasche. Erst nachdem der männliche Täter das Kuvert entgegengenommen hatte und die Örtlichkeit rasch verließ, beendete die unbekannte Anruferin das Gespräch. Die 77-Jährige schöpfte daraufhin Verdacht und alarmierte ihren Sohn.