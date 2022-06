Wirbel um Joint: Drei Pfleger in Klinik verprügelt

Weil er im April dieses Jahres drei Pflegekräfte an der Klinik Innsbruck verprügelte, nachdem seine Freundin operiert worden war, wurde am Mittwoch ein 18-Jähriger aus Vorarlberg am Landesgericht Feldkirch wegen dreifacher Körperverletzung zu neun Monaten Haft verurteilt. Auslöser für die Attacken war ein Joint.