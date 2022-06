„Schwächen“: Nehammer rüffelt Asylpolitik in EU

Migration in EU: Neue Strategie der Schlepper

Die griechische Küstenwache hatte unlängst einen Wandel der Migrationsrouten von der Türkei in die EU ausgemacht. Schlepper setzen zunehmend auf die direkte Route von der türkischen Küste nach Italien. Grund dafür ist die harte Haltung der griechischen Regierung. Erst vergangene Woche hatte die griechische Küstenwache rund 300 Migranten in fünf großen Segelbooten daran gehindert, in griechische Gewässer einzudringen. In diesem Zusammenhang lobte Nehammer den Einsatz seines konservativen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis.