EVP: Manfred Weber neuer Chef der EU-Konservativen

Weber: Glückloser EVP-Spitzenkandidat bei der Europawahl 2019

Der glücklose EVP-Spitzenkandidat bei der Europawahl 2019 verspricht sich vom Kongress ein „Signal des Aufbruchs“, wie er am Dienstag sagte. Er zeigte sich zuversichtlich, die Spitzenposition der EVP bei der Europawahl in zwei Jahren verteidigen zu können und ließ offen, ob er sich neuerlich um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten bewerben will. Seinen bisherigen Job als EVP-Fraktionschef im Europaparlament will Weber behalten, damit „für die Bürger verständlich ist, wofür die EVP steht“.