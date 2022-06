Kraftfahrerin (19) stürzte 20 Meter in die Tiefe

Klein-Lkw kam ebenfalls von Straße ab

Wenige Stunden später, um 18 Uhr, kam auch ein Klein-Lkw während der Fahrt auf der Mölltalstraße (B 106) in der Gemeinde Flattach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitschiene. Der Lenker, ein 49-jähriger Mann aus der Gemeinde Stall im Mölltal, und sein Beifahrer, ein 46-jähriger Mann aus der Gemeinde Rangersdorf, erlitten beide Verletzungen unbestimmten Grades. Nach ärztlicher Erstversorgung wurden sie von der Rettung Obervellach in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Am Klein-LKW entstand Totalschaden und wurde von der FF Flattach geborgen.