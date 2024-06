Dellach/Gail jubelt auch dank dem Euromillionär!

Für die Gailtaler ist’s schon lange kein Geheimnis mehr: Dellachs Fußballer dürfen schon seit einigen Jahren auf die Hilfe eines edlen Sponsors setzen, der einst in der Euromillionen-Lotterie voll abräumte – und jetzt wieder was zu bejubeln hatte: den Aufstieg seiner Jungs von der Unterliga West in die Kärntner Liga, mit stolzen 92 Toren und nur 21 Gegentreffern!