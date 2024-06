Bei Historama kommen Erinnerungen auf!

Als ein „meist vier- oder nur dreirädriges Bahndienstfahrzeug, das mit Muskelkraft oder mit Motor“ angetrieben und „als Hilfsfahrzeug zur Inspektion von Eisenbahnstrecken und zum Transport von Arbeitern oder Werkzeug verwendet“ wird – so wird die Draisine in Kennerkreisen beschrieben. Eine „nette, kleine Runde“ durfte dieses historische Fahrzeug selbst erleben – bei einer Fahrt mit dem Draisinenexpress des Historama in Ferlach. Die „Krone“ hatte zuvor Tickets dafür verlost.