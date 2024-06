Klagenfurt-Boss: „Wir holen noch Verstärkungen!“

Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt sondiert den Transfermarkt und will demnächst einen torgefährlichen Mittelfeldspieler präsentieren. Auch in der Defensive soll an zwei Positionen nachgebessert werden. Insgesamt sechs Kärntner Klubs blicken indes gespannt auf die montägige ÖFB-Cup-Auslosung. . .