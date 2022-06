Mit Schutz und ohne Tschik im weiten Land

Impfen hilft und rauchen schadet. Dass man für diese Erkenntnis kein Arzt sein muss, ist klar. Dass man das Impfen und die Raucherentwöhnung aber miteinander verknüpfen kann, ist neu. In NÖ soll das ab Mitte Juni gelingen. „Alle, die das wollen, erhalten in den Impfzentren auf Wunsch Beratungsgespräche und ein eigenes Rauchfrei-Ticket, mit dem sie beim Rauchfrei-Telefon angemeldet werden. Dessen Experten setzen sich dann mit den Interessenten in Verbindung“, bringt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig das Konzept auf den Punkt.