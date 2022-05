Falsche Polizistin haut vier alte Damen übers Ohr

180.000 Euro Schaden

Die Angeklagte holte dann das Geld ab: 180.000 Euro in nicht einmal zwei Monaten knöpfte sie den Pensionistinnen ab. Die Hintermänner der Bande sitzen in Polen. Der Zweitangeklagte ist angeblich ihr Fahrer. Von dem Betrug will er nichts gewusst haben. Er brachte nur ab und zu Personen von Polen nach Österreich. „Irgendwelche Leute von A nach B zu führen, ist noch keine Straftat“, wird er verteidigt.