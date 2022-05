Verschobene Operationen werden jetzt nachgeholt

Länger als in den meisten anderen Bundesländern konnte der Regelbetrieb während der vergangenen Corona-Wellen in den NÖ-Kliniken aufrechterhalten werden. Weil die allgemein hohen Ansteckungszahlen – wie berichtet – aber dazu führten, dass in der Hochphase der Omikron-Welle 3000 von 22.000 Spitalsmitarbeitern ausgefallen waren, mussten nicht planbare Eingriffe vereinzelt wieder verschoben werden. Seit Mitte März gehen die Corona-Fallzahlen wieder zurück – Anfang April wurde der Trend zeitverzögert in den Spitälern spürbar.