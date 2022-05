Lkw-Unfall auf S 1 sorgt für Verkehrschaos

Gegen 13:30 Uhr kam es auf der S 1 in Fahrtrichtung Gießhübl im Tunnel Vösendorf (Bezirk Mödling) zu einem schweren Lkw-Unfall. Ein Großaufgebot der Feuerwehr Vösendorf rückte aus. Die S 1 musste in beiden Richtungen vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Laut ersten Informationen waren in Pkw und ein Lkw miteinander kollidiert.