19-jähriger Italiener will 76-Jährige heiraten

Giuseppe aus Neapel und seine Melina trennen demnach 57 Jahre. Das Pärchen scheint sich an dem Altersunterschied allerdings nicht zu stören: „Wähle immer das, was dich glücklich macht. ICH HABE DICH GEWÄHLT“, schreibt Giuseppe in einem Instagram-Posting. Das dazugehörige Bild zeigt den 19-Jährigen beim Kniefall vor seiner großen, nicht mehr ganz so jungen Liebe.