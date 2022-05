Die Altacher können‘s auch (fast) ohne Profis

Am anderen Ende der Tabelle klammert sich Hörbranz an den letzten Strohhalm, den ergriff die Mannschaft von Trainer Matthias Koch zuletzt mit dem knappen 2:1-Heimsieg über Fußach - den Siegtreffer, der auf dem Sportplatz Sandriesel die Dämme brechen ließ, erzielte David Carvalho in der letzten Minute. Zwei Punkte trennen die Hörbranzer nun zwei Runden vor Ende von einem Nichtabstiegsplatz. „Wir haben in den vorangegangenen Spielen viel zu viele Punkte liegengelassen, gegen Fußach haben wir uns jetzt endlich einmal belohnt“, meinte Coach Koch, „die Chance lebt.“