Bei den Roten Teufeln wird es richtig ungemütlich

So lief Hard meist einem Rückstand nach. Die erste Führung gelang kurz vor der Pause. Erst in der 49. Minute kam Final-Stimmung in der nicht ausverkauften Sporthalle am See auf, als Marko Simek Goalie Golub Doknic einen Strafwurf an den Kopf knallte. Für den Krems-Kapitän gab es wie zuvor für Teamkollege Matthias Führer Rot! Der bis dahin glanzlose „Hexer“ kam nun auf Betriebstemperatur. Doch seine Vorderleute packten nicht richtig zu.