„Macbeth“-Premiere: Theaterabend ohne Lichtblicke

Müller nahm dem „Macbeth“ in seiner Bearbeitung von 1972 alle Hoffnung. Es ist nur folgerichtig, dass ausgerechnet diese Variation am Samstag in den Kammerspielen des Linzer Landestheaters Premiere feierte. Schließlich birgt auch der Blick auf das tatsächliche Weltgeschehen keine Lichtblicke, und so fühlt man sich von den Parallelen fast erdrückt, die das Stück liefert.